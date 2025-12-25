Гражданку России задержали в аэропорту с килограммом кокаина

В Тбилисском международном аэропорту задержали 36-летнюю гражданку России с кокаином на сотни тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



«При обыске багажа задержанной из специального тайника изъяли 1 кг и 200 г наркотического средства кокаин, стоимость которого на т.н. черном рынке превышает 1 млн лари», – говорится в сообщении.



Следствие начали по статьям 260 и 262 УК Грузии, которые предполагают незаконное приобретение, хранение и ввозе в Грузию наркотиков в особо крупном размере. Эти преступления наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или пожизненным заключением.





