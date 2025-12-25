Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гражданку России задержали в аэропорту с килограммом кокаина


25.12.2025   10:52


В Тбилисском международном аэропорту задержали 36-летнюю гражданку России с кокаином на сотни тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

«При обыске багажа задержанной из специального тайника изъяли 1 кг и 200 г наркотического средства кокаин, стоимость которого на т.н. черном рынке превышает 1 млн лари», – говорится в сообщении.

Следствие начали по статьям 260 и 262 УК Грузии, которые предполагают незаконное приобретение, хранение и ввозе в Грузию наркотиков в особо крупном размере. Эти преступления наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или пожизненным заключением.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна