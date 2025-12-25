|
|
|
В Турции задержаны члены ИГИЛ
25.12.2025 12:10
В Турции задержаны члены группировки «Исламское государство», которые, предположительно, планировали атаки, сообщает Reuters.
Прокуратура Стамбула заявила, что полиция задержала 115 подозреваемых, планировавших устроить атаки во время рождественских и новогодних праздников.
«Полиция Стамбула получила информацию, что члены «Исламского государства» планируют атаки против отмечающих в Турции рождественские и новогодние праздники, в частности, немусульман», - сообщила прокуратура Стамбула.
По данным прокуратуры, полиция провела обыски на 124 обектах в Стамбуле, в ходе которых изъяла оружие и боеприпасы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна