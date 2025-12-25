Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Турции задержаны члены ИГИЛ


25.12.2025   12:10


В Турции задержаны члены группировки «Исламское государство», которые, предположительно, планировали атаки, сообщает Reuters.

Прокуратура Стамбула заявила, что полиция задержала 115 подозреваемых, планировавших устроить атаки во время рождественских и новогодних праздников.

«Полиция Стамбула получила информацию, что члены «Исламского государства» планируют атаки против отмечающих в Турции рождественские и новогодние праздники, в частности, немусульман», - сообщила прокуратура Стамбула.

По данным прокуратуры, полиция провела обыски на 124 обектах в Стамбуле, в ходе которых изъяла оружие и боеприпасы.


