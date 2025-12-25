В Грузии изъяли до 4 литров синтетических наркотиков – задержаны двое

25.12.2025 16:18





В Грузии двух человек задержали по обвинению в пособничестве торговле наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.



По итогам обысков мест жительства и машин подозреваемых полицейские нашли и изъяли до 4 литров жидкости, содержащей альфа-ПВП, а также 16 свертков с этим наркотиком. Также в качестве вещдоков к делу приобщили материалы, необходимые для фасовки и упаковки доз.



Следствие по делу продолжается. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





