Бочоришвили: Двойные стандарты, которые европейская бюрократия применяет к Грузии, совершенно непрагматичны

25.12.2025 19:11





«Если посмотреть на сегодняшнюю европейскую бюрократию, то своими действиями в отношении Грузии она полностью лишена прагматизма. В её шагах не просматривается европейский интерес — не только по отношению к Грузии, но и в глобальном масштабе», — заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.



По словам министра, это является печальной реальностью.



«Европейская бюрократия лишена не только защиты интересов Грузии, но даже защиты собственных европейских интересов, что действительно негативно сказывается на отношениях, в том числе с Грузией. Грузия — это страна, которой нужен Евросоюз; Грузия — это та страна, которая нужна Евросоюзу именно для защиты его собственных интересов как в сфере безопасности, так и в экономическом плане. Совершенно непрагматичными являются двойные стандарты, которые европейская бюрократия применяет в отношении Грузии», — заявила Мака Бочоришвили.



Министр иностранных дел ответила на вопрос журналиста о введении Соединёнными Штатами санкций в отношении бывшего еврокомиссара и ещё четырёх лиц кратко: «Сочувствую».





