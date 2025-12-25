МВД накрыло наркосеть: изъяты литры «альфа-PVP» и сотни доз метадона, задержаны несколько человек

Сотрудники Департамента центральной криминальной полиции МВД задержали двух человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении в особо крупном размере и содействии сбыту наркотических средств.



В ходе обысков по месту жительства и в автомобилях задержанных правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств около 4 литров жидкости, содержащей наркотическое средство «альфа-PVP», а также 16 свертков с аналогичным наркотиком, расфасованных для последующей реализации. Кроме того, были изъяты материалы, используемые для фасовки наркотиков.



Расследование ведется по статьям 260 и 260(4) Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.



Также сотрудники Тбилисского главного управления Патрульной полиции МВД задержали гражданина Украины 2006 года рождения (Б.К.) по обвинению в незаконном приобретении и хранении в особо крупном размере и содействии сбыту наркотических средств.



В Тбилиси в результате личного досмотра и обыска квартиры задержанного патрульные инспекторы изъяли 153 свертка наркотического средства «метадон», расфасованных для продажи, а также материалы, предназначенные для фасовки наркотиков.



По данному факту расследование также ведется по статьям 260 и 260(4) Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.





