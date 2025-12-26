Гражданин Израиля задержан за ввоз запрещенных психотропных веществ в Грузию

По сообщению Министерства внутренних дел, по обвинению в торговле наркотиками арестован иностранный гражданин.



Министерство внутренних дел сообщает, что гражданин Израиля, родившийся в 2003 году, арестован по обвинению в незаконном приобретении и хранении особо крупного количества психотропных веществ и незаконном ввозе их в Грузию.



«В результате следственных действий, проведенных в Тбилисском международном аэропорту, включая обыск багажа обвиняемого, сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств 3080 таблеток психотропного вещества «Прегабалин», — говорится в заявлении.



Расследование ведется по статьям 261 и 263 Уголовного кодета, предусматривающим лишение свободы на срок до 12 лет.





