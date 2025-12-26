Следственная служба: задержаны 8 лиц за причинение ущерба госбюджету до 4 млн лари

26.12.2025 12:35





Следственная служба Минфина Грузии задержала восемь лиц за причинение ущерба государственному бюджету на сумму до 4 млн лари, которые, по данным ведомства, в 2021-2024 годах осуществили продажу древесных материалов на сумму 102 млн лари в разных регионах из Сванетии.



«Сотрудники следственной службы Министерства финансов Грузии в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в координации с прокуратурой Грузии, задержали восемь лиц за нанесение организованной группой ущерба государственному бюджету в размере 3 926 261 лари.



Следствием установлено, что члены организованной группы разработали преступную схему, в рамках которой основали десятки компаний, в том числе: ООО «Намора 2021», ООО «Тбили кера», ООО «Олимпус 1988», ООО «Рамина 22», ООО «Намора», ООО «Кубики», ООО «Ранда 2023», ООО «Заза 2022» и ООО «Эви 2022″.



Также установлено, что через названные компании в 2021-2024 годах из Сванетии в разные регионы Грузии была осуществлена транспортировка древесных материалов на сумму 102 миллиона лари, то есть примерно 130 000 кубометров.



При продаже древесных материалов члены организованной группы, указав ложные данные в декларациях по НДС, обманули государственный бюджет на крупную сумму — 3 926 261 лари.



Ведется расследование по статье 210 (2), статье 2051 (3) и статье 185 (3) Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают лишение свободы сроком от 4 до 7 лет в качестве наказания.



Следственная служба Министерства финансов Грузии продолжает интенсивные следственные действия с целью выявления других лиц, причастных к организованной преступной деятельности.



Проводятся предусмотренные законом мероприятия по обеспечению возмещения ущерба, причиненного государственному бюджету, при этом в процессе расследования увеличить сумму ущерба, причиненного бюджету, не представляется возможным», — говорится в информации.





