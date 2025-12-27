Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
СГБ сделало заявление для потенциальных коррупционеров


27.12.2025   17:44


Строгое предупреждение всем: у нас есть и воля, и средства, до конца идти по всем коррупционным сделкам и сделать все для их максимальной превенции. Соответственно, всем необходимо вынести надлежащие выводы по уже предпринятым нами и дальнейшим шагам и отказаться от совершения преступлений,- об этом говорится в сегодняшнем заявлении Службы государственной безопасности Грузии.

По пояснению ведомства, Антикоррупционное агентство продолжает работу по выявлению и пресечению любых коррупционных преступлений.

«Антикоррупционное агентство продолжает работу по выявлению и пресечению любых коррупционных преступлений. В очередной раз строго предупреждаем всех, кто личными коррупционными планами намеревается нанести вред интересам государства и общества - у нас есть и воля, и средства, до конца идти по всем коррупционным сделкам и сделать все для их максимальной превенции. Соответственно, всем необходимо вынести надлежащие выводы по уже предпринятым нами и дальнейшим шагам и отказаться от совершения преступлений»,- говорится в заявлении СГБ Грузии.


