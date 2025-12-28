|
Трое задержаны в Тбилиси за наркопреступление
28.12.2025 11:13
По данным Министерства внутренних дел, полиция задержала в Тбилиси по обвинению в наркопреступлении три лица.
По данным ведомства, расследование ведется в соответствии состатьей 260 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет
«Сотрудники районного отделения полиции Каспи задержали по обвинению в приобретении и хранении особо крупного количества наркотических средств Ш. Дж., 1992 года рождения. Правоохранители при обыске дома обвиняемого, вспомогательных построек и прилегающей территории в селе Кавтисхеви муниципалитета Каспи изъяли в качестве вещественных доказательств 712 граммов «высушенной марихуаны».
Расследование ведется в соответствии с подпунктом «а» части 3 ст. 260 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет», - говорится в информации.
