Трое задержаны в Тбилиси за наркопреступление

По данным Министерства внутренних дел, полиция задержала в Тбилиси по обвинению в наркопреступлении три лица.



По данным ведомства, расследование ведется в соответствии состатьей 260 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет



«Сотрудники районного отделения полиции Каспи задержали по обвинению в приобретении и хранении особо крупного количества наркотических средств Ш. Дж., 1992 года рождения. Правоохранители при обыске дома обвиняемого, вспомогательных построек и прилегающей территории в селе Кавтисхеви муниципалитета Каспи изъяли в качестве вещественных доказательств 712 граммов «высушенной марихуаны».



Расследование ведется в соответствии с подпунктом «а» части 3 ст. 260 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет», - говорится в информации.





