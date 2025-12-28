Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Трое задержаны в Тбилиси за наркопреступление


28.12.2025   11:13


По данным Министерства внутренних дел, полиция задержала в Тбилиси по обвинению в наркопреступлении три лица.

По данным ведомства, расследование ведется в соответствии состатьей 260 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет

«Сотрудники районного отделения полиции Каспи задержали по обвинению в приобретении и хранении особо крупного количества наркотических средств Ш. Дж., 1992 года рождения. Правоохранители при обыске дома обвиняемого, вспомогательных построек и прилегающей территории в селе Кавтисхеви муниципалитета Каспи изъяли в качестве вещественных доказательств 712 граммов «высушенной марихуаны».

Расследование ведется в соответствии с подпунктом «а» части 3 ст. 260 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет», - говорится в информации.


