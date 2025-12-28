МВД Грузии: На горнолыжных курортах работают лыжные патрули

В целях обеспечения максимального общественного порядка и безопасности отдыхающих на горнолыжных курортах, приступили к работе лыжные патрули Патрульной полиции МВД Грузии.



Согласно МВД Грузии, сотрудники лыжных патрулей прошли соответствующие курсы, оснащены всем необходимым оборудованием и готовы оказать необходимую помощь отдыхающим.



Кроме того, в Гудаури и Бакуриани, для поддержания правопорядка и обеспечения беспрепятственного движения транспортных средств, патрулирование будет осуществляться дополнительными патрульными экипажами полиции.



«Наряду с представителями Патрульной полиции, обеспечивать безопасность отдыхающих на горнолыжных курортах будут представители различных подразделений Министерства внутренних дел, включая сотрудников Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, Уголовной полиции и Службы безопасности», — говорится в информации.







