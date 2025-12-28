|
МВД Грузии: На горнолыжных курортах работают лыжные патрули
28.12.2025 14:34
В целях обеспечения максимального общественного порядка и безопасности отдыхающих на горнолыжных курортах, приступили к работе лыжные патрули Патрульной полиции МВД Грузии.
Согласно МВД Грузии, сотрудники лыжных патрулей прошли соответствующие курсы, оснащены всем необходимым оборудованием и готовы оказать необходимую помощь отдыхающим.
Кроме того, в Гудаури и Бакуриани, для поддержания правопорядка и обеспечения беспрепятственного движения транспортных средств, патрулирование будет осуществляться дополнительными патрульными экипажами полиции.
«Наряду с представителями Патрульной полиции, обеспечивать безопасность отдыхающих на горнолыжных курортах будут представители различных подразделений Министерства внутренних дел, включая сотрудников Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, Уголовной полиции и Службы безопасности», — говорится в информации.
