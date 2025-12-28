Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МВД Грузии: На горнолыжных курортах работают лыжные патрули


28.12.2025   14:34


В целях обеспечения максимального общественного порядка и безопасности отдыхающих на горнолыжных курортах, приступили к работе лыжные патрули Патрульной полиции МВД Грузии.

Согласно МВД Грузии, сотрудники лыжных патрулей прошли соответствующие курсы, оснащены всем необходимым оборудованием и готовы оказать необходимую помощь отдыхающим.

Кроме того, в Гудаури и Бакуриани, для поддержания правопорядка и обеспечения беспрепятственного движения транспортных средств, патрулирование будет осуществляться дополнительными патрульными экипажами полиции.

«Наряду с представителями Патрульной полиции, обеспечивать безопасность отдыхающих на горнолыжных курортах будут представители различных подразделений Министерства внутренних дел, включая сотрудников Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, Уголовной полиции и Службы безопасности», — говорится в информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна