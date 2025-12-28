Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

СГБ Грузии задержала фальшивомонетчика


28.12.2025   19:26


Одного человека задержали в Грузии по обвинению в изготовлении и сбыте фальшивых денег. Об этом сообщает Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.

Следствие установило, что обвиняемый реализовал неназванному гражданину 7 тыс. поддельных долларов. За это он затребовал и получил 2450 долларов.

«Согласно заключению эксперта, указанные 7000 долларов США не соответствуют банкнотам аналогичной номинальной стоимости, выпущенным Федеральным резервным банком США, и, следовательно, являются фальшивыми», – заявили в СГБ.

Расследование начато по пункту «а» части 2 статьи 212 УК Грузии. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна