СГБ Грузии задержала фальшивомонетчика

28.12.2025 19:26





Одного человека задержали в Грузии по обвинению в изготовлении и сбыте фальшивых денег. Об этом сообщает Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.



Следствие установило, что обвиняемый реализовал неназванному гражданину 7 тыс. поддельных долларов. За это он затребовал и получил 2450 долларов.



«Согласно заключению эксперта, указанные 7000 долларов США не соответствуют банкнотам аналогичной номинальной стоимости, выпущенным Федеральным резервным банком США, и, следовательно, являются фальшивыми», – заявили в СГБ.



Расследование начато по пункту «а» части 2 статьи 212 УК Грузии. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.





