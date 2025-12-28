|
|
|
В немецком Бундестаге настаивают на передаче Украине ракет Taurus
28.12.2025 22:39
Вице-президент немецкого Бундестага Омид Нурипур, представляющий партию "Зеленых", призвал передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит n-tv.
"Хорошо, что канцлер Мерц претендует на лидерскую роль для Германии. Мерц должен теперь придерживаться того, что он справедливо требовал, будучи в оппозиции, и открыть путь для поставок Taurus", – сказал Нурипур.
Он подчеркнул, что отказ в поставках крылатых ракет Украине будет стоить человеческих жизней.
"Недостаточно просто поддерживать украинского президента в телефонных разговорах. ЕС должен усилить давление на Путина. Путин – единственный, кто может немедленно положить конец этой ужасной войне. Без давления он не сдвинется с места", – добавил Нурипур.
Напомним, летом глава МИД Германии Йоганн Вадефуль заявлял, что у него сдержанное отношение к идее передачи Украине немецких дальнобойных ракет Taurus.
В свою очередь немецкие "Зеленые" призвали правительство к большей поддержке Украины, передав, в частности, крылатые ракеты Taurus.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна