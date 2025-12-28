В немецком Бундестаге настаивают на передаче Украине ракет Taurus

Вице-президент немецкого Бундестага Омид Нурипур, представляющий партию "Зеленых", призвал передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит n-tv.



"Хорошо, что канцлер Мерц претендует на лидерскую роль для Германии. Мерц должен теперь придерживаться того, что он справедливо требовал, будучи в оппозиции, и открыть путь для поставок Taurus", – сказал Нурипур.



Он подчеркнул, что отказ в поставках крылатых ракет Украине будет стоить человеческих жизней.



"Недостаточно просто поддерживать украинского президента в телефонных разговорах. ЕС должен усилить давление на Путина. Путин – единственный, кто может немедленно положить конец этой ужасной войне. Без давления он не сдвинется с места", – добавил Нурипур.



Напомним, летом глава МИД Германии Йоганн Вадефуль заявлял, что у него сдержанное отношение к идее передачи Украине немецких дальнобойных ракет Taurus.



В свою очередь немецкие "Зеленые" призвали правительство к большей поддержке Украины, передав, в частности, крылатые ракеты Taurus.





