Семь граждан Китая и Таиланда арестованы по обвинению в содействии проституции

29.12.2025 10:28





Сотрудники полицейского управления Аджарии арестовали семерых граждан Китая и Таиланда по обвинению в содействии проституции и предоставлении помещений для проституции.



В ходе следственных действий, проведенных правоохранительными органами, включая доказательства, полученные в результате аудио- и видеозаписей, сделанных на основании решения судьи, установлено, что обвиняемые систематически предоставляли помещения в Батуми женщинам, занимающимся проституцией, в обмен на определенную сумму денег. Кроме того, для облегчения участия в проституции они обеспечивали привлечение мужчин, ищущих услуг, получение и распределение средств, полученных от проституции.



В результате комплексных следственных действий, проведенных полицией, 7 человек были задержаны в качестве обвиняемых, а 12 учреждений были закрыты.



Правоохранительные органы забрали женщин, работавших в этих учреждениях, для допроса и дальнейших юридических процедур. Расследование фактов содействия проституции и предоставления помещений для проституции ведется по статье 254 Уголовного кодекса, предусматривающей лишение свободы на срок до 4 лет.





