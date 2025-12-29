|
|
|
Семь граждан Китая и Таиланда арестованы по обвинению в содействии проституции
29.12.2025 10:28
Сотрудники полицейского управления Аджарии арестовали семерых граждан Китая и Таиланда по обвинению в содействии проституции и предоставлении помещений для проституции.
В ходе следственных действий, проведенных правоохранительными органами, включая доказательства, полученные в результате аудио- и видеозаписей, сделанных на основании решения судьи, установлено, что обвиняемые систематически предоставляли помещения в Батуми женщинам, занимающимся проституцией, в обмен на определенную сумму денег. Кроме того, для облегчения участия в проституции они обеспечивали привлечение мужчин, ищущих услуг, получение и распределение средств, полученных от проституции.
В результате комплексных следственных действий, проведенных полицией, 7 человек были задержаны в качестве обвиняемых, а 12 учреждений были закрыты.
Правоохранительные органы забрали женщин, работавших в этих учреждениях, для допроса и дальнейших юридических процедур. Расследование фактов содействия проституции и предоставления помещений для проституции ведется по статье 254 Уголовного кодекса, предусматривающей лишение свободы на срок до 4 лет.
|
|
|
