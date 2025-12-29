Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Двое граждан Азербайджана арестованы за мошенничество


29.12.2025   10:34


Сотрудники Марнеульского районного управления полиции Квемо Картли Министерства внутренних дел арестовали двух граждан Азербайджанской Республики – А.М., 1987 года рождения, и И.М., 1983 года рождения, по обвинению в мошенничестве.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые мошенническим путем приобрели золотые изделия, принадлежащие гражданину, проживающему в Марнеульском муниципалитете. В результате следственных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, оба были арестованы по горячему следу.

Расследование ведется по части 1 статьи 180 Уголовного кодекса, предусматривающей лишение свободы на срок до 4 лет.


