Двое граждан Азербайджана арестованы за мошенничество

29.12.2025 10:34





Сотрудники Марнеульского районного управления полиции Квемо Картли Министерства внутренних дел арестовали двух граждан Азербайджанской Республики – А.М., 1987 года рождения, и И.М., 1983 года рождения, по обвинению в мошенничестве.



В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые мошенническим путем приобрели золотые изделия, принадлежащие гражданину, проживающему в Марнеульском муниципалитете. В результате следственных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, оба были арестованы по горячему следу.



Расследование ведется по части 1 статьи 180 Уголовного кодекса, предусматривающей лишение свободы на срок до 4 лет.





