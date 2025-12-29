|
|
|
Двое арестованы по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней
29.12.2025 10:37
Сотрудники Главного управления по делам несовершеннолетних Тбилисского управления полиции Министерства внутренних дел арестовали Д.Ч., 1997 года рождения, и З.П., 2004 года рождения, ранее судимых, по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней.
В ходе расследования установлено, что обвиняемые обманным путем забрали несовершеннолетнюю Н.Ч. в общежитие в Тбилиси, где оба неоднократно совершили сексуальное насилие над девочкой.
В результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий сотрудники правоохранительных органов арестовали обоих обвиняемых.
Ведется расследование по статье 137 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного заключения.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна