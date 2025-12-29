Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Двое арестованы по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней


29.12.2025   10:37


Сотрудники Главного управления по делам несовершеннолетних Тбилисского управления полиции Министерства внутренних дел арестовали Д.Ч., 1997 года рождения, и З.П., 2004 года рождения, ранее судимых, по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней.

В ходе расследования установлено, что обвиняемые обманным путем забрали несовершеннолетнюю Н.Ч. в общежитие в Тбилиси, где оба неоднократно совершили сексуальное насилие над девочкой.

В результате проведенных оперативных мероприятий и следственных действий сотрудники правоохранительных органов арестовали обоих обвиняемых.

Ведется расследование по статье 137 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного заключения.


