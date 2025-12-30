Полиция задержала 9 человек за наркопреступление

30.12.2025 20:21





В Грузии 9 человек задержали по обвинению в причастности к торговле наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Среди задержанных есть как граждане Грузии, так и иностранцы. Аресты проходили с Тбилиси, Аджарии, Имеретии и Шида-Картли.



В ходе личных досмотров, обысков автомобилей и мест жительства обвиняемых, а также из указанных ими мест во время следственного эксперимента изъяли крупные и особо крупные партии различных наркотиков, включая альфа-ПВП, метадон, высушенную марихуану и растения каннабиса, подготовленные для продажи.



Кроме того, полицейские изъяли материалы для фасовки наркотиков, а также деньги, предположительно полученные от их сбыта.



Расследование ведется продолжается. Задержанным грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненно.





