Полиция задержала 9 человек за наркопреступление


30.12.2025   20:21


В Грузии 9 человек задержали по обвинению в причастности к торговле наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Среди задержанных есть как граждане Грузии, так и иностранцы. Аресты проходили с Тбилиси, Аджарии, Имеретии и Шида-Картли.

В ходе личных досмотров, обысков автомобилей и мест жительства обвиняемых, а также из указанных ими мест во время следственного эксперимента изъяли крупные и особо крупные партии различных наркотиков, включая альфа-ПВП, метадон, высушенную марихуану и растения каннабиса, подготовленные для продажи.

Кроме того, полицейские изъяли материалы для фасовки наркотиков, а также деньги, предположительно полученные от их сбыта.

Расследование ведется продолжается. Задержанным грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненно.


