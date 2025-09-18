В Грузии предъявили обвинение фигурантам дела о незаконном производстве алкогольной продукции

Прокуратура Грузии предъявила обвинение семи людям по делу о незаконном изготовлении алкогольных напитков, среди них ветеран бокса, бизнесмен Георгий Канделаки. Обвинение предъявлено по статье 200 УК Грузии (выпуск и хранение организованной группой в особо крупном размере акцизных товаров без акцизной маркировки), а также по статье 196 (производство в крупном размере товаров с незаконным использованием чужого товарного знака и зарегистрированного фирменного наименования).



По информации Следственной службы Министерства финансов, с 2022 года обвиняемые, с целью незаконного получения финансовой выгоды, создали организованную преступную группу.



«Замысел участников группы включал производство и хранение в особо крупном размере алкогольных напитков, подлежащих обязательной акцизной маркировке, с последующей их реализацией для получения материальной выгоды. На арендованном земельном участке в городе Гори обвиняемые оборудовали необходимую инфраструктуру и полное техническое оснащение для совершения преступления, где систематически изготавливали и хранили виски и водку без обязательных акцизных марок с целью их дальнейшей реализации. Чтобы упростить сбыт изготовленной алкогольной продукции и извлечь больше прибыли, члены группы использовали названия и товарные знаки различных известных зарубежных брендов», – говорится в письменном заявлении.



Следствие сообщает, что 16 сентября 2025 года обвиняемые «по основному адресу своей преступной деятельности хранили без акцизных марок до 75 000 бутылок алкогольных напитков», их предполагаемая стоимость превышает несколько миллионов лари.



Задержанным грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.





