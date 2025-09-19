В ходе мероприятий иммиграционного контроля задержаны девять иностранных граждан

По информации Министерства внутренних дел Грузии, в рамках борьбы с незаконной миграцией сотрудники Департамента миграции МВД провели специальное иммиграционное контрольное мероприятие.



Согласно сообщению ведомства, на основании полученной информации в ходе мероприятия сотрудники департамента проверили конкретные локации с целью выявления иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований.



«В результате комплексного мероприятия задержаны девять иностранных граждан. Среди них – граждане Индии и Непала. Установлено, что они находились в стране с нарушением требований закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства».



В настоящее время указанные лица помещены в центр временного содержания Департамента по вопросам миграции. Проводятся соответствующие процедуры с целью их выдворения из страны», – говорится в сообщении МВД.





