В ходе мероприятий иммиграционного контроля задержаны девять иностранных граждан
19.09.2025 12:37
По информации Министерства внутренних дел Грузии, в рамках борьбы с незаконной миграцией сотрудники Департамента миграции МВД провели специальное иммиграционное контрольное мероприятие.
Согласно сообщению ведомства, на основании полученной информации в ходе мероприятия сотрудники департамента проверили конкретные локации с целью выявления иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований.
«В результате комплексного мероприятия задержаны девять иностранных граждан. Среди них – граждане Индии и Непала. Установлено, что они находились в стране с нарушением требований закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства».
В настоящее время указанные лица помещены в центр временного содержания Департамента по вопросам миграции. Проводятся соответствующие процедуры с целью их выдворения из страны», – говорится в сообщении МВД.
