Департамент миграции МВД Грузии депортировал из Грузии 26 иностранных граждан


14.10.2025   10:51


Благодаря тесному сотрудничеству Департамента миграции МВД Грузии и соответствующих подразделений министерства, из Грузии были депортированы 26 иностранных граждан. Об этом сообщает МВД.

По данным ведомства, депортированным лицам был запрещён въезд в страну.

«В результате комплексных мер, принятых в последние дни, из страны были выдворены 26 граждан Индии, Турции, Китая, Пакистана, Туркменистана, Ирака, Египта, Азербайджана, Иордании и Чада.

В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам запрещён въезд в страну.

Департамент миграции МВД Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения из Грузии», — говорится в информации МВД.


