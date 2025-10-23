Масштабная борьба с азиатским мраморным клопом продлится до конца октября

23.10.2025 21:39





Центр по борьбе с азиатской мраморной клопом при Национальном агентстве продовольствия Грузии продолжает активные мероприятия против вредителя во всех регионах Западной Грузии.



На данном этапе специалисты агентства провели обработку территорий в муниципалитете Ланчхути с применением термического тумана. Было мобилизовано несколько единиц специальной техники. Работы проводились ночью, с соблюдением всех правил безопасности. В административных единицах Нигоити, Леса, Нигвзиани и Ниношвили обработано 1200 гектаров.



По данным агентства, по всей стране уже выполнены следующие мероприятия:



обработано 101 909,25 га кукурузных полей, лесных зон, окраин сёл и зарослей методом холодного распыления;

обработано 339 860 га методом термического тумана;

размещено 8008 мониторинговых ловушек и 207 945 станций типа «привлеки и уничтожь».





Мероприятия против вредителя продолжатся до конца октября.





