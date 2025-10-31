Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сотрудники Департамента миграции задержали 33 иностранных гражданина


31.10.2025   11:26


В рамках борьбы с незаконной миграцией сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел провели специальное мероприятие по иммиграционному контролю.

На основании полученной информации сотрудники департамента проверили конкретные локации с целью выявления иностранных граждан, находящихся на территории Грузии без законных оснований.

В результате комплексного мероприятия были задержаны 33 гражданина иностранных государств. Среди них — граждане Ганы, Ирака, Пакистана, Китая, Йемена, Турции, Туркменистана, Индии и Бангладеш. Установлено, что они находились в стране с нарушением требований, установленных законом Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

В настоящее время указанные лица помещены в центр временного размещения Департамента миграции. Проводятся соответствующие процедуры с целью их выдворения из страны.

Департамент миграции регулярно проводит специальные мероприятия по иммиграционному контролю, чтобы обеспечить эффективное исполнение закона Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна