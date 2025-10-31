|
Сотрудники Департамента миграции задержали 33 иностранных гражданина
31.10.2025 11:26
В рамках борьбы с незаконной миграцией сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел провели специальное мероприятие по иммиграционному контролю.
На основании полученной информации сотрудники департамента проверили конкретные локации с целью выявления иностранных граждан, находящихся на территории Грузии без законных оснований.
В результате комплексного мероприятия были задержаны 33 гражданина иностранных государств. Среди них — граждане Ганы, Ирака, Пакистана, Китая, Йемена, Турции, Туркменистана, Индии и Бангладеш. Установлено, что они находились в стране с нарушением требований, установленных законом Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».
В настоящее время указанные лица помещены в центр временного размещения Департамента миграции. Проводятся соответствующие процедуры с целью их выдворения из страны.
Департамент миграции регулярно проводит специальные мероприятия по иммиграционному контролю, чтобы обеспечить эффективное исполнение закона Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».
