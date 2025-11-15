Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Грузии завели уголовное дело из-за видео со стрельбой на фоне «воровской» песни


15.11.2025   21:50


МВД Грузии возбудило уголовное дело для проверки видео со стрельбой с участием боксера Николоза Бокелавадзе.

Следствие начато по статье 236 УК Грузии – незаконное приобретение, хранение, ношение или использование огнестрельного оружия.

На видео Бокелавадзе во время застолья производит выстрелы с криком «Жизнь ворам», что большая мужская кампания встречает восторженными криками и заводит песню о «воровской доле» на русском языке.


На кадрах также виден брат спортсмена, Теймураз Бокелавадзе, который в этом году баллотировался на пост мэра Тбилиси от партии «Язык, отечество, вера».

Николоз Бокелавадзе участвует в боях, организуемых спортивной промоутерской компанией GAMA. Он довольно известен в профессиональных кругах в Грузии.

Видео вызвало резонанс в соцсетях. Пользователей, которые называли такое поведение «дном», Теймураз Бокелавадзе обозвал «нац-коцами». Он не понял, в чем заключаются претензии общественности. «А вы что не пили никогда или в воздух не стреляли, или русских песен не пели?», – написал он на своей странице в Facebook.


Источник: Новости - Грузия
