За кражу аппаратов моментальных платежей задержаны четверо несовершеннолетних

о обвинению в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, повлекшей за собой значительный ущерб, сотрудники Департамента полиции региона Квемо Картли МВД Грузии задержали ранее уже уличенных в разных преступлениях 4 несовершеннолетних: А. А. 2008 г. р., Ш. О. 2006 г. р., М. А. 2008 г. р. и Н. Н. 2009 г. р.



Указанную информацию распространяет МВД Грузии.



«Следствием было установлено, что в городе Марнеули обвиняемые совершили кражу аппаратов моментальных платежей, из которых извлекли большую денежную сумму. Обвиняемые были задержаны через несколько минут после совершения преступления во время передвижения на такси. При личном досмотре и обыске транспортного средства украденные средства были изъяты в качестве вещественного доказательства, а поврежденные аппараты были найдены недалеко от места преступления. Следствием также было установлено, что в ноябре текущего года обвиняемые ограбили один из магазинов в Марнеули. Следствие ведется по статье 177-й, части 2-я и 3-я, п. п. «А», что в качестве наказания предусматривает от 4 до 7 лет лишения свободы",- говорится в заявлении МВД Грузии.





