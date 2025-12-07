Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Кобулети завершена масштабная реконструкция дороги


07.12.2025   22:48


В муниципалитете Кобулети завершены работы по ремонту автомобильной дороги в направлении Бобоквати–Хиникадзеби–Махарадзееби–Джабнидзееби–Дагва.

На участке длиной 2,2 км выполнены следующие работы:

- уложено новое асфальтобетонное покрытие
- построены бетонные подпорные стены и габионы
- нанесена горизонтальная дорожная разметка


Обновлённая дорога соединяет два административных единицы – Дагва и Бобоквати, что существенно улучшит транспортную доступность. Инфраструктурой смогут воспользоваться около 300 местных жителей.

Завершённые работы осмотрели руководитель Департамента автодорог Аджарии Заза Шавадзе, мэр Кобулети Иракли Цецхладзе и депутат парламента Заал Микеладзе.


