В Кобулети завершена масштабная реконструкция дороги
07.12.2025 22:48
В муниципалитете Кобулети завершены работы по ремонту автомобильной дороги в направлении Бобоквати–Хиникадзеби–Махарадзееби–Джабнидзееби–Дагва.
На участке длиной 2,2 км выполнены следующие работы:
- уложено новое асфальтобетонное покрытие
- построены бетонные подпорные стены и габионы
- нанесена горизонтальная дорожная разметка
Обновлённая дорога соединяет два административных единицы – Дагва и Бобоквати, что существенно улучшит транспортную доступность. Инфраструктурой смогут воспользоваться около 300 местных жителей.
Завершённые работы осмотрели руководитель Департамента автодорог Аджарии Заза Шавадзе, мэр Кобулети Иракли Цецхладзе и депутат парламента Заал Микеладзе.
