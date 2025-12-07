В Кобулети завершена масштабная реконструкция дороги

В муниципалитете Кобулети завершены работы по ремонту автомобильной дороги в направлении Бобоквати–Хиникадзеби–Махарадзееби–Джабнидзееби–Дагва.



На участке длиной 2,2 км выполнены следующие работы:



- уложено новое асфальтобетонное покрытие

- построены бетонные подпорные стены и габионы

- нанесена горизонтальная дорожная разметка





Обновлённая дорога соединяет два административных единицы – Дагва и Бобоквати, что существенно улучшит транспортную доступность. Инфраструктурой смогут воспользоваться около 300 местных жителей.



Завершённые работы осмотрели руководитель Департамента автодорог Аджарии Заза Шавадзе, мэр Кобулети Иракли Цецхладзе и депутат парламента Заал Микеладзе.





