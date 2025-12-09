Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии 26 иностранных граждан


09.12.2025   11:21


Сотрудники департамента миграции Министерства внутренних дел, в тесной координации с соответствующими подразделениями министерства, выдворили из Грузии 26 иностранных граждан.

В результате комплексных мероприятий, проведённых в последние дни, из страны были выдворены граждане Индии, Ирана, Турции, Туркменистана, Китая, Кубы, Нигерии, Египта, Ливана, Камеруна и Пакистана — всего 26 человек.

В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну.

Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна