Сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии 26 иностранных граждан
09.12.2025 11:21
Сотрудники департамента миграции Министерства внутренних дел, в тесной координации с соответствующими подразделениями министерства, выдворили из Грузии 26 иностранных граждан.
В результате комплексных мероприятий, проведённых в последние дни, из страны были выдворены граждане Индии, Ирана, Турции, Туркменистана, Китая, Кубы, Нигерии, Египта, Ливана, Камеруна и Пакистана — всего 26 человек.
В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну.
Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения.
