Правительство поручило обновить генплан Бахмаро и начать подготовку новых курортных зон

Правительство Грузии поручило Агентству пространственного и городского развития обновить план застройки Бахмаро, а также изучить прилегающие территории для создания новых курортных поселений.



Соответствующее распоряжение под названием «О мерах для развития рекреационной территории Бахмаро в муниципалитете Чохатаури» премьер-министр Ираклий Кобахидзе подписал 27 ноября 2025 года.



Согласно документу, Агентство должно:



- обновить городостроительные планы рекреационной зоны Бахмаро, утвержденные постановлением правительства №589 от 2 декабря 2019 года;



- представить проект обновленного плана на рассмотрение заседания правительства;



- изучить и спланировать прилегающие территории для создания новых курортных поселений.



Напомним, постановлением №589 от 2019 года были утверждены текстовая часть городостроительной документации Бахмаро, генеральный план и план застройки с прилагаемыми картами, а также отменено прежнее распоряжение 2017 года.



Для поддержки обновления плана застройки Бахмаро и создания новых зон развития вокруг курорта, новое распоряжение правительства предписывает всем профильным госструктурам содействовать процессу. Муниципалитету Чохатаури поручено координировать работу со spatial-агентством.



Компания ORBI Group, которая по первоначальному обязательству должна была открыть гостиницу в Бахмаро до мая 2024 года, получила отсрочку до июня 2028 года. Государство продало ORBI более 4 гектаров земли в Бахмаро за символическую 1 лари.



Кроме того, по заказу Агентства пространственного и городского развития уже подготовлен детальный план застройки одного из новых районов Бахмаро, который был направлен в Национальное агентство окружающей среды для прохождения скрининга.





