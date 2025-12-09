|
|
|
Правительство поручило обновить генплан Бахмаро и начать подготовку новых курортных зон
09.12.2025 19:57
Правительство Грузии поручило Агентству пространственного и городского развития обновить план застройки Бахмаро, а также изучить прилегающие территории для создания новых курортных поселений.
Соответствующее распоряжение под названием «О мерах для развития рекреационной территории Бахмаро в муниципалитете Чохатаури» премьер-министр Ираклий Кобахидзе подписал 27 ноября 2025 года.
Согласно документу, Агентство должно:
- обновить городостроительные планы рекреационной зоны Бахмаро, утвержденные постановлением правительства №589 от 2 декабря 2019 года;
- представить проект обновленного плана на рассмотрение заседания правительства;
- изучить и спланировать прилегающие территории для создания новых курортных поселений.
Напомним, постановлением №589 от 2019 года были утверждены текстовая часть городостроительной документации Бахмаро, генеральный план и план застройки с прилагаемыми картами, а также отменено прежнее распоряжение 2017 года.
Для поддержки обновления плана застройки Бахмаро и создания новых зон развития вокруг курорта, новое распоряжение правительства предписывает всем профильным госструктурам содействовать процессу. Муниципалитету Чохатаури поручено координировать работу со spatial-агентством.
Компания ORBI Group, которая по первоначальному обязательству должна была открыть гостиницу в Бахмаро до мая 2024 года, получила отсрочку до июня 2028 года. Государство продало ORBI более 4 гектаров земли в Бахмаро за символическую 1 лари.
Кроме того, по заказу Агентства пространственного и городского развития уже подготовлен детальный план застройки одного из новых районов Бахмаро, который был направлен в Национальное агентство окружающей среды для прохождения скрининга.
|
|
|
