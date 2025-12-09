Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В детском саду Батуми приостановили работу пищеблока из-за грубых нарушений


09.12.2025   19:59


Национальное агентство по пищевой безопасности сообщило, что в одном из детских садов Батуми временно остановлен производственный процесс на кухне.

По данным ведомства, инспекторы провели внеплановую проверку после поступившего сигнала в детском саду "Star Batumi", расположенном на ул. Тбел Абусеридзе, №1.

В ходе инспекции выявлены критические несоответствия:
• ненадлежащая мойка и дезинфекция;
• проблемы с водоснабжением;
• а также установлено, что учреждение осуществляло деятельность без регистрации в реестре экономической деятельности.

Зафиксированные нарушения стали основанием для штрафа, а работа пищеблока приостановлена до полного устранения нарушений, – сообщает агентство.


