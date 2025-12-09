В детском саду Батуми приостановили работу пищеблока из-за грубых нарушений

09.12.2025 19:59





Национальное агентство по пищевой безопасности сообщило, что в одном из детских садов Батуми временно остановлен производственный процесс на кухне.



По данным ведомства, инспекторы провели внеплановую проверку после поступившего сигнала в детском саду "Star Batumi", расположенном на ул. Тбел Абусеридзе, №1.



В ходе инспекции выявлены критические несоответствия:

• ненадлежащая мойка и дезинфекция;

• проблемы с водоснабжением;

• а также установлено, что учреждение осуществляло деятельность без регистрации в реестре экономической деятельности.



Зафиксированные нарушения стали основанием для штрафа, а работа пищеблока приостановлена до полного устранения нарушений, – сообщает агентство.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





