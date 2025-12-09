|
|
|
В детском саду Батуми приостановили работу пищеблока из-за грубых нарушений
09.12.2025 19:59
Национальное агентство по пищевой безопасности сообщило, что в одном из детских садов Батуми временно остановлен производственный процесс на кухне.
По данным ведомства, инспекторы провели внеплановую проверку после поступившего сигнала в детском саду "Star Batumi", расположенном на ул. Тбел Абусеридзе, №1.
В ходе инспекции выявлены критические несоответствия:
• ненадлежащая мойка и дезинфекция;
• проблемы с водоснабжением;
• а также установлено, что учреждение осуществляло деятельность без регистрации в реестре экономической деятельности.
Зафиксированные нарушения стали основанием для штрафа, а работа пищеблока приостановлена до полного устранения нарушений, – сообщает агентство.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна