Грузия не допустила 50,5 тонн замороженной курятины из-за микробиологического загрязнения


19.12.2025   22:13


В Грузию не впустили до 50,5 тыс. тонн замороженной курятины, потенциально опасной для здоровья человека. Об этом сообщает Служба доходов Минфина Грузии.

«В ходе проведения -карантинного контроля уполномоченные лица остановили транспортное средство, загруженное 50 487 килограммами замороженного куриного мяса. В результате досмотра указанного груза были выявлены грубые нарушения условий транспортировки и микробиологическое загрязнение продукции», – информирует ведомство.

Продукцию предписали вернуть стране-экспортер. В службе не уточнили, из какого государства поставлялось мясо.


