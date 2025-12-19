|
Грузия не допустила 50,5 тонн замороженной курятины из-за микробиологического загрязнения
19.12.2025 22:13
В Грузию не впустили до 50,5 тыс. тонн замороженной курятины, потенциально опасной для здоровья человека. Об этом сообщает Служба доходов Минфина Грузии.
«В ходе проведения -карантинного контроля уполномоченные лица остановили транспортное средство, загруженное 50 487 килограммами замороженного куриного мяса. В результате досмотра указанного груза были выявлены грубые нарушения условий транспортировки и микробиологическое загрязнение продукции», – информирует ведомство.
Продукцию предписали вернуть стране-экспортер. В службе не уточнили, из какого государства поставлялось мясо.
