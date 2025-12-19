Грузия не допустила 50,5 тонн замороженной курятины из-за микробиологического загрязнения

В Грузию не впустили до 50,5 тыс. тонн замороженной курятины, потенциально опасной для здоровья человека. Об этом сообщает Служба доходов Минфина Грузии.



«В ходе проведения -карантинного контроля уполномоченные лица остановили транспортное средство, загруженное 50 487 килограммами замороженного куриного мяса. В результате досмотра указанного груза были выявлены грубые нарушения условий транспортировки и микробиологическое загрязнение продукции», – информирует ведомство.



Продукцию предписали вернуть стране-экспортер. В службе не уточнили, из какого государства поставлялось мясо.



Источник: Новости - Грузия

