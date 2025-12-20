|
В республиканской больнице в Рухи открылось новое отделение аритмологии
20.12.2025 16:02
В республиканской больнице в Рухи открылось новое отделение, и пациенты уже получают на месте услуги по лечению аритмии.
Согласно информации Министерства здравоохранения Грузии, этот сервис является беспрецедентным для региона, поскольку вышеупомянутые высокотехнологичные кардиологические услуги будут доступны в местной клинике, а не в Тбилиси.
Пациентов будут обслуживать высококвалифицированные специалисты, приглашенные из Тбилиси. Медицинское учреждение предлагает полный спектр аритмологических услуг. Среди них – имплантация кардиовертера-дефибриллятора, которая проводится для предотвращения опасных для жизни нарушений ритма; возможна имплантация однокамерных, двухкамерных и трехкамерных кардиостимуляторов. Клиника также проводит диагностику, лечение и катетерную абляцию различных типов аритмий.
«Благодаря стратегическому расположению клиники, этой и любой другой медицинской услугой могут воспользоваться как местные жители, так и граждане оккупированных территорий, – говорится в заявлении Минздрава.
