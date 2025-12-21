Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В горах Грузии появится еще один заповедник


21.12.2025   20:01


В Сванети планируют создать новую охраняемую природную территорию — национальный парк Лентехи. Его площадь составит около 20 тысяч гектаров, сообщили в Агентстве по охране территорий Грузии.

Работа над проектом уже ведётся: представители агентства провели рабочие и информационные встречи с местными властями и жителями муниципалитета Лентехи. Особое внимание уделяется диалогу с общинами и учёту интересов населения.

Создание нового национального парка направлено на сохранение уникального биоразнообразия, экосистем и природных ландшафтов Сванети, а также на устойчивое использование природных ресурсов региона.

В агентстве подчёркивают, что появление охраняемой территории поможет повысить туристическую привлекательность региона — как внутри страны, так и на международном уровне — и откроет для местных жителей новые экономические возможности.

На первом этапе информационные встречи прошли в селах Цхмелури и Хопури. В дальнейшем консультации с местным населением будут продолжены.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна