В горах Грузии появится еще один заповедник
21.12.2025 20:01
В Сванети планируют создать новую охраняемую природную территорию — национальный парк Лентехи. Его площадь составит около 20 тысяч гектаров, сообщили в Агентстве по охране территорий Грузии.
Работа над проектом уже ведётся: представители агентства провели рабочие и информационные встречи с местными властями и жителями муниципалитета Лентехи. Особое внимание уделяется диалогу с общинами и учёту интересов населения.
Создание нового национального парка направлено на сохранение уникального биоразнообразия, экосистем и природных ландшафтов Сванети, а также на устойчивое использование природных ресурсов региона.
В агентстве подчёркивают, что появление охраняемой территории поможет повысить туристическую привлекательность региона — как внутри страны, так и на международном уровне — и откроет для местных жителей новые экономические возможности.
На первом этапе информационные встречи прошли в селах Цхмелури и Хопури. В дальнейшем консультации с местным населением будут продолжены.
