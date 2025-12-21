Во французском поместье Левиль возводят грузинский дом «ода»

Ода — это традиционный деревянный одноэтажный дом. А строят его в усадьбе Левиль, известной как центр грузинской диаспоры во Франции, по инициативе Минкульта и Национального музея Грузии — для укрепления связи с грузинскими корнями и культурой.



Архитекторы дома ода — Тариэл Кипароидзе и Заза Джолохава. В подготовленном ими проекте площадь дома составляет 210 квадратных метров, а пол делается из натурального грузинского дуба.



С процессом обустройства грузинского дома ода на месте ознакомились первый замминистра культуры Мака Гургенидзе вместе с сотрудниками министерства и Национального музея, а также с мэром Левиля Эриком Бреви и послом Грузии во Франции Экой Кокасия.



В ходе визита состоялись встречи со всеми компаниями, участвующими в проекте на данном этапе, включая новых подрядчиков. Компании выразили готовность завершить проект в полном объеме в установленные сроки.



История поместья Левиль начинается с 1921 года, когда после прихода к власти в Грузии большевиков правительство Первой Демократической республики покинуло Грузию и нашло убежище во Франции.



Поместье Левиль было признано собственностью Грузии в сентябре 2016 года, а соответствующие переговоры с властями Франции велись аж с 1991 года. Тут стоит двухэтажный дом в стиле Людовика XIII, посажены аллея из вековых лип, есть сад и огород.



Кроме поместья, в Левиле есть и кладбище Левиль-сюр-Орж (Leuville-sur-Orge), которое находится на территории поместья, где покоится прах сотен эмигрантов. Здесь похоронены видные политические и культурные деятели Грузии.





