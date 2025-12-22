В Телави раскрыто дело о краже денег из самообслуживаемых автомоек

22.12.2025 11:08





Сотрудники Телавского районного отделения полиции Кахетинского управления внутренних дел арестовали Д.М., 1965 года рождения, ранее судимого за кражу, и Н.Г., 2006 года рождения, ранее неоднократно привлекавшегося к ответственности за кражу.



В ходе расследования выяснилось, что в декабре этого года обвиняемые похитили деньги из 11 самообслуживаемых автомоек в Кахетинской области.



В качестве вещественных доказательств сотрудники правоохранительных органов изъяли украденные деньги из автомобиля, которым управляли обвиняемые.



Расследование ведется по статье 177 Уголовного кодекса, предусматривающей лишение свободы на срок до 7 лет.





