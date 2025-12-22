|
|
|
В Телави раскрыто дело о краже денег из самообслуживаемых автомоек
22.12.2025 11:08
Сотрудники Телавского районного отделения полиции Кахетинского управления внутренних дел арестовали Д.М., 1965 года рождения, ранее судимого за кражу, и Н.Г., 2006 года рождения, ранее неоднократно привлекавшегося к ответственности за кражу.
В ходе расследования выяснилось, что в декабре этого года обвиняемые похитили деньги из 11 самообслуживаемых автомоек в Кахетинской области.
В качестве вещественных доказательств сотрудники правоохранительных органов изъяли украденные деньги из автомобиля, которым управляли обвиняемые.
Расследование ведется по статье 177 Уголовного кодекса, предусматривающей лишение свободы на срок до 7 лет.
|
|
|
