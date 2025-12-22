Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Тбилиси на стройке от удара электрического тока скончался мужчина


22.12.2025   11:48


На стройке в Дигоми от удара электрическим током погиб молодой мужчина. Данный факт произошел 21 декабря.

Как сообщают в Министерстве внутренних дел, расследование ведется по статье 240 Уголовного кодекса, что подразумевает нарушение правил техники безопасности при проведении горных , строительных или других видов работ.


