В Тбилиси на стройке от удара электрического тока скончался мужчина

22.12.2025 11:48





На стройке в Дигоми от удара электрическим током погиб молодой мужчина. Данный факт произошел 21 декабря.



Как сообщают в Министерстве внутренних дел, расследование ведется по статье 240 Уголовного кодекса, что подразумевает нарушение правил техники безопасности при проведении горных , строительных или других видов работ.





