В Европе впервые за 40 лет обнаружили проказу

В Хорватии и Румынии первые за 44 года выявили случаи заболевания проказой (лепрой). Об этом сообщает хорватский телеканал RTL Danas. В Хорватии единичный случай подтвердился в Сплите. Как рассказал каналу руководитель службы эпидемиологии инфекционных заболеваний Хорватского института общественного здравоохранения Бернард Кайч, пациент с соответствующими симптомами поступил в местный эпидемиологический отдел около десяти дней назад. В Минздраве Хорватии позже уточнили, что заболевший является иностранным рабочим из Непала, который проживает в стране с семьей около двух лет. В настоящий момент мужчина проходит лечение, у контактировавших с ним людей инфекцию не выявили.



Накануне, 21 декабря, министерство здравоохранения Румынии сообщило о выявлении двух случаев проказы на северо-западе страны. Пациентками стали две сестры-массажистки из Индонезии, работавшие в спа-центре. По данным властей, одна из них заразилась во время месячного визита к родственникам на Бали, проведя время со своей больной матерью, а позже передала заболевание сестре. После подтверждения диагноза работа спа-центра была временно приостановлена, а с клиентами установили связь для информирования. Министр здравоохранения Александр Рогобете вскоре заверил, что риска заражения для посетителей спа-центра нет.



Проказа (болезнь Хансена) — хроническое инфекционное заболевание, поражающее кожу, периферические нервы, слизистые оболочки и глаза. Как пояснил эпидемиолог Бернард Кайч, болезнь приводит, в том числе, к потере чувствительности и слабости, но при своевременной диагностике полностью излечима курсом терапии продолжительностью от 6 до 12 месяцев.





