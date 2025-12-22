Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Пиротехнику конфисковали у торговцев на рынках Тбилиси


22.12.2025   21:02


Рейды провели столичная Муниципальная инспекция и полиция.

Фейерверки и другие товары данной категории были конфискованы, а продававших их предпринимателей оштрафовали на сумму до пяти тысяч лари. Власти призвали торговцев не продавать пиротехнику.

Напомним, что с конца прошлого года ее продажа в Грузии запрещена. Соответствующие поправки к законодательству были приняты парламентом после использования фейерверков на акциях протеста.


