Пиротехнику конфисковали у торговцев на рынках Тбилиси

Рейды провели столичная Муниципальная инспекция и полиция.



Фейерверки и другие товары данной категории были конфискованы, а продававших их предпринимателей оштрафовали на сумму до пяти тысяч лари. Власти призвали торговцев не продавать пиротехнику.



Напомним, что с конца прошлого года ее продажа в Грузии запрещена. Соответствующие поправки к законодательству были приняты парламентом после использования фейерверков на акциях протеста.







