Департамент миграции выдворил из Грузии 39 иностранных граждан

23.12.2025 11:15





Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел в тесной координации с соответствующими подразделениями ведомства в последние дни выдворили из Грузии 39 иностранных граждан. Об этом сообщает МВД.



По их данным, с начала текущего года из Грузии в общей сложности выдворены 1 243 человека.



«В результате комплексных мероприятий, проведённых Департаментом миграции, из страны были выдворены граждане Индии, Турции, Бангладеш, Китая, Ирана, России, Кении, Туркменистана, Пакистана, Египта, Нигерии, Судана, Сьерра-Леоне, Иордании и Узбекистана — всего 39 человек.



В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну.



Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. В число его компетенций входит выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без правовых оснований, и их выдворение из страны посредством иммиграционного контроля и других специальных мероприятий», — говорится в распространённой МВД информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





