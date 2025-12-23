|
C улиц было изъято и помещено в приюты 9 136 собак и кошек
23.12.2025 19:15
В рамках пилотной программы по управлению численностью бездомных и полубездомных животных по состоянию на 23 декабря в регионах Аджария, Имерети, Кахети, а также в муниципалитете Боржоми, с улиц было изъято и помещено в приюты 9 136 собак и кошек. Об этом сообщает Национальное агентство продовольствия.
По данным ведомства, всем животным были проведены необходимые ветеринарные процедуры:
- 9 136 животных вакцинированы против бешенства;
- 8 961 животному проведена стерилизация или кастрация;
- 9 048 животных идентифицированы и промаркированы ушными бирками (у 28 из них бирки были установлены ранее другими организациями);
- 8 961 животное после процедур возвращено в естественную среду;
- 175 собак и кошек остаются в приютах и будут поэтапно выпущены после завершения ветеринарных манипуляций.
Программа реализуется на основании распоряжения правительства Грузии №1019 от 26 июня 2025 года. Координацию осуществляет Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства, а исполнителем выступает Национальное агентство продовольствия.
Проект предусматривает стерилизацию, вакцинацию, диагностическое обследование, идентификацию и регистрацию бездомных животных. Цель программы — контроль численности животных, мониторинг их здоровья, профилактика бешенства и других заболеваний, а также создание более безопасной среды как для людей, так и для животных.
В рамках пилотного этапа планировалось изъятие 9 000 бездомных животных, что на текущий момент уже фактически выполнено.
