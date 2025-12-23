C улиц было изъято и помещено в приюты 9 136 собак и кошек

Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
23.12.2025   19:15


В рамках пилотной программы по управлению численностью бездомных и полубездомных животных по состоянию на 23 декабря в регионах Аджария, Имерети, Кахети, а также в муниципалитете Боржоми, с улиц было изъято и помещено в приюты 9 136 собак и кошек. Об этом сообщает Национальное агентство продовольствия.

По данным ведомства, всем животным были проведены необходимые ветеринарные процедуры:

- 9 136 животных вакцинированы против бешенства;

- 8 961 животному проведена стерилизация или кастрация;

- 9 048 животных идентифицированы и промаркированы ушными бирками (у 28 из них бирки были установлены ранее другими организациями);

- 8 961 животное после процедур возвращено в естественную среду;

- 175 собак и кошек остаются в приютах и будут поэтапно выпущены после завершения ветеринарных манипуляций.

Программа реализуется на основании распоряжения правительства Грузии №1019 от 26 июня 2025 года. Координацию осуществляет Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства, а исполнителем выступает Национальное агентство продовольствия.

Проект предусматривает стерилизацию, вакцинацию, диагностическое обследование, идентификацию и регистрацию бездомных животных. Цель программы — контроль численности животных, мониторинг их здоровья, профилактика бешенства и других заболеваний, а также создание более безопасной среды как для людей, так и для животных.

В рамках пилотного этапа планировалось изъятие 9 000 бездомных животных, что на текущий момент уже фактически выполнено.


