C улиц было изъято и помещено в приюты 9 136 собак и кошек

23.12.2025 19:15





В рамках пилотной программы по управлению численностью бездомных и полубездомных животных по состоянию на 23 декабря в регионах Аджария, Имерети, Кахети, а также в муниципалитете Боржоми, с улиц было изъято и помещено в приюты 9 136 собак и кошек. Об этом сообщает Национальное агентство продовольствия.



По данным ведомства, всем животным были проведены необходимые ветеринарные процедуры:



- 9 136 животных вакцинированы против бешенства;



- 8 961 животному проведена стерилизация или кастрация;



- 9 048 животных идентифицированы и промаркированы ушными бирками (у 28 из них бирки были установлены ранее другими организациями);



- 8 961 животное после процедур возвращено в естественную среду;



- 175 собак и кошек остаются в приютах и будут поэтапно выпущены после завершения ветеринарных манипуляций.



Программа реализуется на основании распоряжения правительства Грузии №1019 от 26 июня 2025 года. Координацию осуществляет Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства, а исполнителем выступает Национальное агентство продовольствия.



Проект предусматривает стерилизацию, вакцинацию, диагностическое обследование, идентификацию и регистрацию бездомных животных. Цель программы — контроль численности животных, мониторинг их здоровья, профилактика бешенства и других заболеваний, а также создание более безопасной среды как для людей, так и для животных.



В рамках пилотного этапа планировалось изъятие 9 000 бездомных животных, что на текущий момент уже фактически выполнено.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





