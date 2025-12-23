Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Мэрия Хуло тратит 18 042 лари на новогоднее оформление посёлка Хуло


23.12.2025   19:37


Мэрия Хуло в порядке упрощённой закупки заключила договор с ООО «Пазл», которое получит из муниципального бюджета 18 042 лари.

Согласно договору, компания обязана поставить и смонтировать товары, необходимые для организации новогодних мероприятий.

ООО «Пазл» установит в посёлке Хуло иллюминацию, светящиеся LED-декорации и светодиодные гирлянды.
Также компания закупит ёлочные украшения, фейерверки для новогодней ночи и обеспечит их запуск.

Новогодняя ёлка в Хуло была зажжена 21 декабря, также состоялся праздничный концерт, который, по информации мэрии Хуло, прошёл при поддержке Правительства Грузии, Министерства культуры и НПП «Творческая Грузия».


