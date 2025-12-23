|
Мэрия Хуло тратит 18 042 лари на новогоднее оформление посёлка Хуло
23.12.2025 19:37
Мэрия Хуло в порядке упрощённой закупки заключила договор с ООО «Пазл», которое получит из муниципального бюджета 18 042 лари.
Согласно договору, компания обязана поставить и смонтировать товары, необходимые для организации новогодних мероприятий.
ООО «Пазл» установит в посёлке Хуло иллюминацию, светящиеся LED-декорации и светодиодные гирлянды.
Также компания закупит ёлочные украшения, фейерверки для новогодней ночи и обеспечит их запуск.
Новогодняя ёлка в Хуло была зажжена 21 декабря, также состоялся праздничный концерт, который, по информации мэрии Хуло, прошёл при поддержке Правительства Грузии, Министерства культуры и НПП «Творческая Грузия».
