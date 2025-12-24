В муниципалитете Они отменён статус леса для 3,7 млн кв. м территории

24.12.2025 22:58





Постановлением правительства от 19 декабря статус леса был отменен для территории площадью 3,7 млн. кв. м в муниципалитете Они в Раче.



В постановлении не указано, какой кадастровый код непосредственно затрагивается изменением статуса.



Министерство окружающей среды и сельского хозяйства пояснило BMG, что речь идет о приостановлении лесного статуса территории, которая фактически не являлась частью леса. Речь идет о садах, автомагистралях, реки и другие объекты, не являющиеся частью лесной экосистемы. Кроме того, по данным министерства, наряду с отменой статуса 3,7 млн квадратных метров земли, 16 млн квадратных метров земли получат статус леса.



По данным ведомства, в рамках той же процедуры лесной статус будет присвоен 9,8 млн кв. м в муниципалитете Телави, а статус 1,8 млн кв. м будет отменен.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





