В Батуми полуголый мужчина устроил дебош во дворе школы
25.12.2025 19:06
В Батуми мужчина устроил дебош во дворе школы: по сообщениям очевидцев, он разделся до пояса и крича начал прыгать по припаркованным автомобилям на глазах у учеников и родителей.
На место происшествия вызвали полицию, дебошир был задержан. Причины его поведения пока неизвестны. В социальных сетях появились видеозаписи с места событий. Пользователи утверждают, что мужчина – иностранец и находился в состоянии опьянения.
В МВД Грузии пока не давали официальных комментариев по поводу инцидента.
Новости - Грузия
