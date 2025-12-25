В Батуми полуголый мужчина устроил дебош во дворе школы

25.12.2025 19:06





В Батуми мужчина устроил дебош во дворе школы: по сообщениям очевидцев, он разделся до пояса и крича начал прыгать по припаркованным автомобилям на глазах у учеников и родителей.



На место происшествия вызвали полицию, дебошир был задержан. Причины его поведения пока неизвестны. В социальных сетях появились видеозаписи с места событий. Пользователи утверждают, что мужчина – иностранец и находился в состоянии опьянения.



В МВД Грузии пока не давали официальных комментариев по поводу инцидента.



Новости - Грузия

