На ряде участков дорог Грузии запрещено движение автотранспорта из-за метеоусловий
26.12.2025 11:46
«На участке Гудаури (Почта) – Коби запрещено движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами», – сообщает Департамент автомобильных дорог Министерства инфраструктуры.
По их информации, ограничение на данном участке введено в связи со сложными метеорологическими условиями.
«В связи со сложными метеорологическими условиями на участке км 93–км 107 автомобильной дороги международного значения Мцхета–Степанцминда–Ларс (Гудаури (Почта) – Коби) временно ограничено движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами, при этом движение остальных видов автотранспорта осуществляется свободно», — говорится в информации Департамента автомобильных дорог.
Движение автотранспорта из-за снегопада и гололёда также запрещено на автомобильной дороге Ничбиси–Дидгори–Диди Тонети.
«В связи со снегопадом и гололёдом на автомобильной дороге внутреннего значения Ничбиси–Дидгори–Диди Тонети временно запрещено движение всех видов автотранспорта», – говорится в сообщении.
