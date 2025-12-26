Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Марнеули и Болниси выявлена незаконная добыча полезных ископаемых


26.12.2025   22:43


Сотрудники регионального управления квемо Картли Департамента экологического надзора Министерства окружающей среды и сельского хозяйства выявили три случая незаконной добычи полезных ископаемых.

По данным ведомства, в селах Имири и Тамари Марнеульского муниципалитета правонарушители незаконно добыли с помощью специализированной техники в общей сложности 225 кубометров песка и гравия.

Кроме того, в селе Колагир Болнисиского муниципалитета гражданин незаконно добыл 1835 кубометров базальта.

По данным Департамента экологического надзора, ущерб, нанесенный окружающей среде в результате правонарушений, превышает 13 000 лари.

«Поскольку факты содержат элементы уголовного преступления, материалы были переданы в соответствующие органы для принятия дальнейших мер.

Предупреждение, выявление и пресечение случаев незаконной эксплуатации природных ресурсов является приоритетной задачей Департамента экологического мониторинга. В целях осуществления эффективного государственного экологического контроля, команды Департамента осуществляют круглосуточное патрулирование по всей территории страны и немедленно реагируют на каждое уведомление, поступающее на горячую линию Министерства окружающей среды и сельского хозяйства (153)», — отмечает министерство.


