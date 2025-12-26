|
В Марнеули и Болниси выявлена незаконная добыча полезных ископаемых
26.12.2025 22:43
Сотрудники регионального управления квемо Картли Департамента экологического надзора Министерства окружающей среды и сельского хозяйства выявили три случая незаконной добычи полезных ископаемых.
По данным ведомства, в селах Имири и Тамари Марнеульского муниципалитета правонарушители незаконно добыли с помощью специализированной техники в общей сложности 225 кубометров песка и гравия.
Кроме того, в селе Колагир Болнисиского муниципалитета гражданин незаконно добыл 1835 кубометров базальта.
По данным Департамента экологического надзора, ущерб, нанесенный окружающей среде в результате правонарушений, превышает 13 000 лари.
«Поскольку факты содержат элементы уголовного преступления, материалы были переданы в соответствующие органы для принятия дальнейших мер.
Предупреждение, выявление и пресечение случаев незаконной эксплуатации природных ресурсов является приоритетной задачей Департамента экологического мониторинга. В целях осуществления эффективного государственного экологического контроля, команды Департамента осуществляют круглосуточное патрулирование по всей территории страны и немедленно реагируют на каждое уведомление, поступающее на горячую линию Министерства окружающей среды и сельского хозяйства (153)», — отмечает министерство.
