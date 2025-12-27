В Тбилиси в 2026 году начнут строительство моста между Вокзальной площадью и Дадиани

Власти Тбилиси в 2026 году должны приступить к строительству моста, который соединит Вокзальную площадь и проспект Дадиани. Проект предусмотрен бюджетом столицы на 2026 год.



Согласно документу, на реализацию предусмотрено 10 млн лари. В описании говорится, что мост станет «оптимальной альтернативой» для сообщения между восточной и западной сторонами железнодорожной линии.



Мост будет двухполосным длиной около 280 метров. Его пропускная способность составит до 800 автомобилей в час в одном направлении. Объект будет рассчитан на движение смешанного потока, однако в часы пик использоваться преимущественно общественным транспортом. В проектной документации указано, что мост должен учитывать траекторию движения 18-метровых автобусов.



Впервые анонсировал инициативу мэр Тбилиси Каха Каладзе в 2024 году; дополнительные детали были представлены весной текущего года.



Источник: Новости - Грузия

