|
|
|
В Тбилиси в 2026 году начнут строительство моста между Вокзальной площадью и Дадиани
27.12.2025 15:09
Власти Тбилиси в 2026 году должны приступить к строительству моста, который соединит Вокзальную площадь и проспект Дадиани. Проект предусмотрен бюджетом столицы на 2026 год.
Согласно документу, на реализацию предусмотрено 10 млн лари. В описании говорится, что мост станет «оптимальной альтернативой» для сообщения между восточной и западной сторонами железнодорожной линии.
Мост будет двухполосным длиной около 280 метров. Его пропускная способность составит до 800 автомобилей в час в одном направлении. Объект будет рассчитан на движение смешанного потока, однако в часы пик использоваться преимущественно общественным транспортом. В проектной документации указано, что мост должен учитывать траекторию движения 18-метровых автобусов.
Впервые анонсировал инициативу мэр Тбилиси Каха Каладзе в 2024 году; дополнительные детали были представлены весной текущего года.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна