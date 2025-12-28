В Грузии задержали чиновника, выдававшего сертификаты на мясо за взятки

Сотрудника Национального агентства продовольствия Грузии задержали в городе Каспи по обвинению в получении взятки. Об этом сообщает Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.



Следствие установило, что он изготовил поддельные сертификаты, необходимые для продажи говядины, не проверяя при этом пригодность продукции, поставляемой потребителю. За свою услугу чиновник получил 560 лари.



Расследование начато по статьям «получение взятки чиновником» и «попытка получения взятки». Эти преступления наказываются лишением свободы на срок от 6 до 9 лет.



Источник: SOVA

