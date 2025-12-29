|
На участке автомобильной дороги Гудаури (Поста)-Коби запрещено движение транспорта с прицепами и полуприцепами
29.12.2025 09:55
По информации Департамента автомобильных дорог министерства инфраструктуры Грузии, из-за снегопада и гололеда на 93-107 км автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс (Гудаури (Поста)-Коби) ограничено движение транспорта с прицепами и полуприцепами.
По сведениям ведомства, движение остальных видов транспорта осуществляется в обычном режиме.
