На участке автомобильной дороги Гудаури (Поста)-Коби запрещено движение транспорта с прицепами и полуприцепами

29.12.2025 09:55





По информации Департамента автомобильных дорог министерства инфраструктуры Грузии, из-за снегопада и гололеда на 93-107 км автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс (Гудаури (Поста)-Коби) ограничено движение транспорта с прицепами и полуприцепами.



По сведениям ведомства, движение остальных видов транспорта осуществляется в обычном режиме.





