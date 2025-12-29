Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На участке автомобильной дороги Гудаури (Поста)-Коби запрещено движение транспорта с прицепами и полуприцепами


29.12.2025   09:55


По информации Департамента автомобильных дорог министерства инфраструктуры Грузии, из-за снегопада и гололеда на 93-107 км автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс (Гудаури (Поста)-Коби) ограничено движение транспорта с прицепами и полуприцепами.

По сведениям ведомства, движение остальных видов транспорта осуществляется в обычном режиме.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна