В Грузии ожидается резкое ухудшение погоды

29.12.2025 11:20





На автодороге международного значения Мцхета–Степанцминда–Ларс, на участке Гудаури–Коби (км 93–км 107), временно ограничено движение прицепных и полуприцепных транспортных средств, из-за снега и гололёда. Для остальных видов транспорта движение осуществляется в свободном режиме, сообщает Департамент автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Грузии.



Между тем, в Национальном агентстве окружающей среды сообщают, 29–30 декабря в приморских районах ожидаются осадки, местами сильные, с грозами. Также возможно усиление ветра и шторм на море силой 4–6 баллов.



«В горных районах Западной Грузии прогнозируются сильные снегопады, туман, метель, гололёд на дорогах и лавинная опасность. Из-за сильного снегопада, метели, ухудшения видимости, гололёда и лавинной опасности на отдельных участках автомобильных дорог возможно ограничение движения транспорта», - говорится в сообщении агентства.



Как сообщают в ведомстве, ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках, а в холмистых и горных зонах – формирование и активизацию оползневых и селевых процессов (уровень опасности высокий).





