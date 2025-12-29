ГЖД: Пассажирские поезда на участке Имерети-Гурия в настоящее время следуют без перебоев

«На участке Имерети–Гурия пассажирские поезда в настоящее время следуют без перебоев», – сообщает «Грузинская железная дорога».



По информации «Грузинской железной дороги», из-за сложных метеорологических условий в графике движения пассажирских поездов были зафиксированы временные задержки, однако благодаря оперативному реагированию соответствующих служб в настоящее время движение всех поездов полностью восстановлено.



«Согласно прогнозам синоптиков, сложные метеорологические условия сохраняются. С учётом текущей обстановки все соответствующие службы «Грузинской железной дороги» переведены на особый режим работы», – говорится в сообщении.







