ГЖД: Пассажирские поезда на участке Имерети-Гурия в настоящее время следуют без перебоев


29.12.2025   17:08


«На участке Имерети–Гурия пассажирские поезда в настоящее время следуют без перебоев», – сообщает «Грузинская железная дорога».

По информации «Грузинской железной дороги», из-за сложных метеорологических условий в графике движения пассажирских поездов были зафиксированы временные задержки, однако благодаря оперативному реагированию соответствующих служб в настоящее время движение всех поездов полностью восстановлено.

«Согласно прогнозам синоптиков, сложные метеорологические условия сохраняются. С учётом текущей обстановки все соответствующие службы «Грузинской железной дороги» переведены на особый режим работы», – говорится в сообщении.


