Сильный ветер создал проблемы в Батуми
30.12.2025 12:48
Сильный ветер создал проблемы в Батуми: повреждены крыши жилых домов, затоплена часть территории старого бульвара.
По данным пресс-службы правительства АР Аджарии, ночью зафиксировано три сообщения о затоплении.
«В течение всей ночи и до сих пор интенсивно очищаются дренажные колодцы, решетки и каналы, выходящие в море. За ночь было зафиксировано три сообщения, связанных с затоплением. На данном этапе проблема устранена.
Сильный ветер повредил крышу жилого дома на улице Иване Месхи и фасад на улице Пиросмани. Во всех случаях будут осуществлено соответствующее реагирование.
В результате шторма на променаде набережной Гонио и Нового бульвара нанесло гравий. Работы по расчистке начнутся, как только шторм утихнет.
Ограничений в плане водоснабжения нет. Общественный транспорт работает бесперебойно», - заявили в правительстве Аджарии.
