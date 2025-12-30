Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Сильный ветер создал проблемы в Батуми


30.12.2025   12:48


Сильный ветер создал проблемы в Батуми: повреждены крыши жилых домов, затоплена часть территории старого бульвара.

По данным пресс-службы правительства АР Аджарии, ночью зафиксировано три сообщения о затоплении.

«В течение всей ночи и до сих пор интенсивно очищаются дренажные колодцы, решетки и каналы, выходящие в море. За ночь было зафиксировано три сообщения, связанных с затоплением. На данном этапе проблема устранена.

Сильный ветер повредил крышу жилого дома на улице Иване Месхи и фасад на улице Пиросмани. Во всех случаях будут осуществлено соответствующее реагирование.

В результате шторма на променаде набережной Гонио и Нового бульвара нанесло гравий. Работы по расчистке начнутся, как только шторм утихнет.

Ограничений в плане водоснабжения нет. Общественный транспорт работает бесперебойно», - заявили в правительстве Аджарии.


