До 3 января в Грузии сохранится холодная погода с осадками

30.12.2025 12:51





По информации Национального агентства окружающей среды, в Грузии до 3 января сохранится холодная погода, временами с осадками.



В частности, по их данным, в Тбилиси к концу дня 31 декабря возможен небольшой снег с дождем, а со второй половины дня 1 января до утра 2 января ожидается снег. Температура воздуха ночью 0, -2 градуса, а днем ​​+2, +4 градуса.



«В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти): ожидаются осадки, преимущественно в виде снега. Температура воздуха ночью 0, +2 градуса, днем ​​+5, +7 градусов.



В низинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети): ожидаются осадки, преимущественно в виде снега. Температура воздуха ночью 0, -2 градуса, днем ​​+4, +6 градусов.



В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти): ожидаются снег и метель. Температура воздуха ночью -5, -7 градусов, днем ​​-0, -2 градуса.



В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро): ожидаются снег и метель. Температура воздуха ночью -8, -10 градусов, днем ​​-3, -5 градусов.



В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори, Цхинвали): местами ожидается снег. Температура воздуха ночью -2, -4 градуса, в Шида-Картли -7, -9 градусов, а днем ​​+2, +4 градуса.



В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро): местами ожидается снег. Температура воздуха ночью -3, -5 градусов, днем ​​+2, +4 градуса.



В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури): ожидаются снег и метель. Температура воздуха ночью -10, -12 , днем ​​0, -2 градуса.



В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало): ожидаются снег и метель. Температура воздуха ночью -13, -15 градусов, днем ​​-3, -5 градуса», - говорится в информации.





