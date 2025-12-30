Высота снежного покрова в селах высокой зоны региона Аджарии достигает 1 метра

В муниципалитетах Хуло, Шуакхеви, Кеда, Хелвачаури и Кобулети в интенсивном режиме ведется расчистка дорог от снега, - об этом заявили в автономном правительстве Аджарии.



По их информации, снежный покров в селах высокогорной зоны достигает 1 метра, а в низине 50 сантиметров.



«В работах задействованы техника и человеческие ресурсы Департамента дорог Аджарии. В настоящее время расчищаются от снега дороги, ведущие к административным центрам.



В горных муниципалитетах рекомендуется передвижение транспортных средств высокой проходимости с использованием цепей противоскольжения», - заявили в правительстве.



Кроме того, следует отметить, что непогода создала в Аджарии ряд проблем. В Кобулети сильный ветер сорвал крышу жилого дома, никто не пострадал. На месте были мобилизованы представители соответствующих служб.





