|
|
|
Высота снежного покрова в селах высокой зоны региона Аджарии достигает 1 метра
30.12.2025 13:00
В муниципалитетах Хуло, Шуакхеви, Кеда, Хелвачаури и Кобулети в интенсивном режиме ведется расчистка дорог от снега, - об этом заявили в автономном правительстве Аджарии.
По их информации, снежный покров в селах высокогорной зоны достигает 1 метра, а в низине 50 сантиметров.
«В работах задействованы техника и человеческие ресурсы Департамента дорог Аджарии. В настоящее время расчищаются от снега дороги, ведущие к административным центрам.
В горных муниципалитетах рекомендуется передвижение транспортных средств высокой проходимости с использованием цепей противоскольжения», - заявили в правительстве.
Кроме того, следует отметить, что непогода создала в Аджарии ряд проблем. В Кобулети сильный ветер сорвал крышу жилого дома, никто не пострадал. На месте были мобилизованы представители соответствующих служб.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна